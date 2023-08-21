科威特擬轉移逾81億美元土地 給國家退休基金 22:542023/08/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 科威特財政部21日表示，正準備把3筆總面積84.2萬平方米、價值逾81億美元的土地，轉移給社會保險局（PIFSS）掌管的國家退休基金來充當投資用途，透過強化該局的財務與經濟實力，確保其基金能永續運作以保障退休人士的生活。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲退休基金 過去一年增加投資國內外債券 國人瘋出國旅行支出大增 服務支出已連二季逆差 軟銀買安謀股權 估值逾640億美元 #轉移 #億美元 #國家 #退休基金 #科威特 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸再公布CIA間諜案 80後留日國家部委幹部遭調查 09:072023/08/21 兩岸 中國再現爭奪鋰礦大戰 勘探權拍賣溢價超過1300倍成交 17:202023/08/20 兩岸 金融帳連52季淨流出 續寫史上最長紀錄 19:012023/08/21 財經 主辦金磚峰會 南非總統：不會被迫在強權間選邊 05:212023/08/21 國際 強化長程攻擊火力 澳洲斥資266億向美購戰斧飛彈 13:322023/08/21 國際 全球期待中國大規模財政刺激 經濟專家：投資者恐怕要失望了 19:312023/08/20 兩岸 減肥藥熱銷 諾和諾德晉身歐洲第二大上市企業 00:002023/08/21 財經 美日韓峰會提南海與台海 陸外交部：粗暴干涉中國內政 20:202023/08/21 兩岸 IBM商業價值研究院：使用AI的人將取代不使用者 12:382023/08/21 財經 國人赴柬埔寨求職遭虐被監院糾正 外交部：急難救助成效良好 13:132023/08/21 政治 國發會表揚第二屆NEXT BIG 期許為新創領頭羊 18:472023/08/21 財經 《產業》鴻海領投加碼 女媧創造獲近2億元B輪投資 15:582023/08/21 財經 回應還路於民 府：推動朝向「人本交通」國家前進 16:442023/08/20 政治 越南特斯拉VinFast蜜月僅1天 市值蒸發逾半 23:582023/08/21 財經 將台灣打造成「新創之島」 蔡英文：打響國家品牌 14:272023/08/21 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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