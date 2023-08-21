科威特財政部21日表示，正準備把3筆總面積84.2萬平方米、價值逾81億美元的土地，轉移給社會保險局（PIFSS）掌管的國家退休基金來充當投資用途，透過強化該局的財務與經濟實力，確保其基金能永續運作以保障退休人士的生活。