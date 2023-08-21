柯文哲近日接受中天新聞專訪，將選戰目標依重要性排序，分別為兩岸和平、總統勝選、下架民進黨、壯大民眾黨，強調兩岸和平才是一切的前提，對於在野整合，柯文哲表示，以台灣狀況五個月蠻久的，他們會努力看看，不行再講，不過他也強調藍營實際上有5.5組人馬，搞不清楚怎麼談判。

柯文哲說，他一開始就反對將下架民進黨當政治口號，因為台灣還是會陷入兩極化，無法走出去，還有一點對國民黨講不是很客氣，想當年藍營也是因貪腐被換下去，只是民進黨後來貪腐更嚴重，國民黨怎麼保證說換它時，過去的那些不會回來，對他來講，民眾黨代表新政治和新文化，不會跟過去一樣，還是要努力說服台灣民眾，不要陷入兩極對抗。

對於在野整合，柯文哲說，不管選舉或執政都是改變政治文化的社會運動，民眾黨不同於藍和綠的標準方法，他相信蔣渭水100年前的想法，「若無法改變台灣人的思想，社會運動不會成功」，他有作為外科醫師務實的一面，但也有理想的一面，但以台灣狀況五個月蠻久的，將會努力看看，但不要一開始就投降。

針對賴清德民調回升，柯文哲指出有兩個因素，一個是西瓜效應，還有一個叫失望，民眾認為在野都這樣無法整合了。

柯也點出藍營最大問題，他表示，問題是「誰是國民黨」，侯友宜、朱立倫、郭台銘、地方派系、韓國瑜各一組，人家說藍白合，他都問誰代表藍，還有金小刀跟侯友宜什麼關係，他也搞不清楚，到底是金講得算還是侯講得算，實際上是5.5組，這要怎麼談判。

至於外界認為，侯緩步走上，柯緩步走下。柯則不諱言「有可能」，他表示，「瘦死的駱駝比馬大」，國民黨還是百年大黨，總兵力是民眾黨10倍以上，穩定起來還是有一定實力，加上台灣社會結構變得很不穩定，一兩顆子彈或周子瑜等新聞都會影響，顯見台灣還不是成熟的民主國家。