許多情侶即使順利步入婚姻殿堂，有時也會因為家庭磨合關係而鬧到離婚。一位人妻近日表示，公公最近因為遭到家暴和婆婆離婚，且因為房子是公公婚前無貸款所買，所以沒辦法分得房產，沒想到老公竟把婆婆接回兩人住家，讓原本就無法接受和婆婆同住的她決定提出離婚，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，先前一直賴在她們家的婆婆好不容易搬回家後，開始跟老公抱怨連連，說公公把錢拿走、一起床就出門到傍晚回家等，加上婆婆本來就沒什麼朋友，因此每周都會要求她和老公回老家，就算他們另有安排，婆婆也會展開奪命連環call，甚至還不斷提出同居的要求，不過在原PO堅拒下只好作罷。

原PO提到，後來婆婆有段時間很少連絡他們，一開始她還以為是想通了，沒想到竟是婆婆開始辱罵、家暴公公，導致公公破皮、出血、瘀青，最後由於公公準備了錄音、錄影等證據，兩人終於順利離婚分產，婆婆也被趕出公公的住家，不料老公卻在未告知的情況下把婆婆接回家，讓原PO忍不住做出重大決定，「我也跟快變前夫的名義上的丈夫提出離婚，謝謝我的婆婆讓我看清這個男人」。

對此，許多網友紛紛回應，「第一次聽到父子連鎖離婚這種事情，備感溫馨」、「妳老公是真媽寶，妳婆婆也是真有病，搞到自己的丈夫兒子都離婚，真的是太猛了」、「妳好棒，讓妳老公和媽媽去過他們的生活，老公有夠豬隊友」、「幸好公公房子有保住，也順利離婚！」。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。