輝達（Nvidia）23日將公布季度財報，投資人預期屆時輝達交出的季度營收預估將高於市場預期。

路透社報導，輝達股價今年以來飆漲近2倍，市值增加超過7000億美元，成為首家市值破兆美元的晶片公司。今天美股盤前漲幅逾2%。

部分的分析師表示，一飛沖天的股價漲勢意味著輝達的財報不容許任何閃失，若未繳出高於預期的財測恐引發輝達股價一瀉千里。

輝達的股價也將左右本週大盤的走勢，標準普爾500指數今年以來的漲幅主要來自輝達和大型科技股帶動的AI概念股漲勢。

GP Bullhound合夥人赫多恩（Inge Heydorn）表示：「我自1994年開始研究科技股以來，從未看過市場這麼依賴一家公司成敗的環境。」GP Bullhound同時持有輝達和超微（AMD）股票。

「AI的確是成長的最後一個支柱，大家都仰賴它。輝達若露出疲態，我們恐怕會陷入市場的大幅修正。」

根據金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv），華爾街分析師預估輝達第3季營收預估攀升約110%，來到125億美元（約新台幣3990億元）。過去兩年，輝達只有一次營收預估低於市場預期。

花旗（Citi）分析師上週表示，他們的模型預測輝達營收預估約120億美元，但投資部門的分析師預期上看140億美元。

上週，至少10家券商調高輝達的目標股價，輝達目標股價中位數來到500美元，比前一個交易日收盤價高了15.5%。

輝達5月公布第2季營收預估成長超過50%後，以未來12個月預估本益比大幅攀升至超過80倍，之後隨著分析師調高獲利預估，預估本益比也隨之滑降。

輝達目前的股價是未來12個月獲利預估近40倍，遠高於超微的29倍。

投資人將關注輝達的AI晶片H100業績，以檢視其估值是否合理。

分析師表示，輝達目前只能滿足五成的需求，而且現在H100晶片的售價是原價2萬美元的2倍。分析師還說，這樣的趨勢可能還會持續好幾季。

儘管如此，輝達仍有一些成長方面的疑慮。因為部分的需求增長來自中國。中國的企業擔心美國擴大實施出口管制，積極囤積晶片。

赫多恩說：「我不認為流失中國業績的風險有納入財測中，這也是令人憂心的部分。」

供需方面的歧異可能會讓某些買主轉向對手超微。超微想以其M1300X挑戰輝達。

Piper Sandler分析師庫瑪（Harsh Kumar）說：「超微的晶片可能能比輝達的GPU便宜達五成，像是Meta和Google可能會想辦法降低成本。」

分析師表示，超微預計第4季開始出貨，希望明年拿下約10%的AI晶片市場。

庫瑪說：「半導體業的領先者大多掌控7到8成市場，但客戶通常希望有第2個來源，這樣領先者才不會價格抬太高。而這裡的第2個來源就是超微。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120821