南韓「DJ Soda」（黃素熙）臉蛋甜美身材火辣，憑藉高人氣經常受邀到世界各地演出，也曾在台灣舉行見面會大秀DJ技巧；近日她到日本演出，卻被男性觀眾摸胸，事後她表達震驚與害怕，卻有網友認為她穿著清涼，被摸很正常，對此Soda發韓、英、日三種語言反擊，今（21）日她再爆6歲時曾慘遭強盜性侵。

DJ Soda於21日再度發文，強調「服裝和性犯罪之間無關。永遠不要讓受害者成為問題,轉移罪責。起因來自加害者，而不是性感的衣服。」並透露時6歲時父母出門工作，她一個人在家時有強盜破門而入，被強盜性侵，當時為了不讓父母擔心因此說謊沒開門，被傷害後她罹患情緒行為障礙，但她選擇不告訴任何人。2018年她曾被VIP客人騷擾，認識的攝影師卻說「妳現在很能賺錢，而Metoo行動最近影響很大，如果妳加入（Metoo），我們會很難存活下去。」

之後騷擾事件層出不窮，有些DJ騷擾她後連一句道歉都沒有，Soda提到揭發遭到性騷擾後，經紀公司接洽時曾被品牌方告知，認為她吐露被性騷經驗一事對形象不好，希望她將貼文刪除，「但現在我不想再逃避或隱藏了， 如果我忽略這件事，或許也有其他人會成為受害者。」她強調騷擾的加害者和其他圍觀者都同樣糟糕。而在主辦方透過律師提告後，已經有兩名男子進入警局自首，確切情況仍在調查中。

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