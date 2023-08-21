徐愷（右）被林毓桐稱讚胸肌很壯。（八大提供）

姜典（右）被形容像洋芋片。（八大提供）

由徐愷、林毓桐、陳柏文、姜典、宋偉恩、謝承均、亮哲等人主演的BL劇集《奇蹟》，22日晚間7點首播，其中兩對CP徐愷、林毓桐及陳柏文、姜典大方分享首次拍攝摟、抱對方的觸感；林毓桐讚嘆徐愷的胸肌，「我沒有摸過男生胸肌這麼壯，當下就覺得這個男的又帥又壯，演我CP非常可以。」徐愷回應笑說：「毓桐真的很高大、很有安全感，抱起來有一種很紮實的厚切牛排的感覺。」

聽到厚切牛排的比喻，陳柏文逗趣形容自己的CP姜典像是薄脆型的洋芋片，陳柏文表示：「第一次抱沒有太多想法，反而是會想我會不會抱太大力。」姜典則透露：「我花了5分鐘時間才習慣把自己全部交給柏文，慢慢習慣依賴他的感覺。」

首集中，飾演學霸的林毓桐意外撿到受傷的徐愷，在徐愷的威脅下，他被迫將對方帶回住處過著同居生活，還必須照料對方三餐。林毓桐自曝劇中飾演的角色廚藝與自己很相近，「我的廚藝一般，最拿手的料理是湯麵，因為料理方式相對容易，其他料理就只能碰運氣，不是火候沒控制好，就是少一個步驟。」徐愷劇中是被餵食的一方，但其實他本人的廚藝才是大師等級，林毓桐說：「上次徐愷做了海鮮義大利麵給我吃，非常好吃，完全就是我最愛的口味！」讓他忍不住許願，想跟徐愷學習增進廚藝。

戲中飾演學霸的林毓桐，戲外其實在當演員前是一位羽毛球運動員，「雖然課業不到學霸等級，但成績還是都有及格。」有次在拍攝校園戲時，林毓桐突然想藉拍戲當下體驗考試作弊的感覺，他說：「我鼓起勇氣，想說等等考試偷偷拿起手機，但考前我的雙手狂抖，心裡想著等等監考老師會從我旁邊走過，最後一刻因為太害怕了，直接放棄『嘗試』。」

《奇蹟》首集中有一場雷雨戲，讓戲裡的林毓桐想起兒時被媽媽施暴的陰影，害怕痛哭的模樣讓徐愷起了惻隱之心。談起私下與家人的互動，徐愷表示：「我以前很皮，會被罰跪在廁所門口，我也忘記都做了些什麼。」林毓桐則說曾經因為考試考不好，被爸媽修理，但他覺得那就是父母的愛，一番話也讓徐愷感到佩服，笑說：「你很融入劇中角色。」BL劇集《奇蹟》22日起每週二晚間七點於八大劇樂部YouTube頻道播出。