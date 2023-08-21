韓國跆拳道比賽廣東隊表演殭屍舞

廣東省一處跆拳道館赴韓國參加跆拳道比賽，並依賽事要求表演舞蹈，這座X-跆拳道館上場表演以香港電影為主題的「殭屍跆舞」獲得舞蹈比賽冠軍，卻遭大陸的中國跆拳道協會處罰，理由是「醜化民族形象」，帶隊教練的資格也遭取消。不過網路上青年網民們大多對此不以為然，質疑「林正英的殭屍電影是否全部要封殺？」

據香港《經濟日報》報導，近日網上熱傳廣東一處跆拳道館在韓國參賽時模仿香港殭屍電影裝扮，並跳殭屍舞，該並因此獲得舞蹈比賽冠軍。

不料數日後中國跆拳道協會發布公告稱，廣東省深圳市艾克斯體育文化傳播有限公司經營的「X-跆拳道館」自行報名並持旅遊簽證赴韓國城南市參加了2023世界跆拳道大賽(Hanmadang)，該館教練劉豪根據恐怖電影，自編自導「殭屍跆舞」參賽。該表演宣揚遺風陋習，醜化民族形象，褻瀆中華文化，造成惡劣影響。

該公告稱，經研究，現依規作出以下處理：1.取消「X-跆拳道館」中國跆拳道協會會員資格、級位考試考點資格和全國跆拳道相關賽事參賽資格；2.取消劉豪教練員註冊資格，禁止參與中國跆拳道協會舉辦的培訓比賽等活動；3.責令廣東省跆拳道協會做出檢查，取消廣東省跆拳道協會和深圳市跆拳道協會3 年內評優資格

中國跆拳道協會公告還說，此事件影響惡劣、教訓深刻，暴露出中國跆拳道協會在行業監管和文化建設方面存在一系列問題。協會深刻反思汲取教訓，將對全國跆拳道館進行全面清查整改，加強跆拳道行業從業人員資格審查，強化行業監管和行風建設，深化社會主義核心價值觀和中華優秀傳統文化教育，樹立健康向上的行業文化，弘揚中華體育精神和奧林匹克精神，傳播體育正能量。

報導說，有些中國網民痛批這段表演是「自取其辱」，不僅醜化中國，更加深外國人對中國的刻板印象。田為許多韓國人受到西方文化的影響，對中國人的刻板印象就是留著辮子的滿清造型。例如，在歷史上的西方電影裡面，「傅滿洲」這個歧視中國人的形象。

但是也有不少網民留言表示，該舞蹈很有創意，也跳的很好，完全不明白為什麼殭屍題材算是文化糟粕。也有網民質疑稱，「是否香港林正英的僵屍片都要全封殺？」