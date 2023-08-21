2024年總統大選主軸，泛藍認為是「戰爭或和平」的選擇，綠營則引導至「民主或專制」，根據21日公布最新民調顯示，高達54.6％的民眾認同這次總統選舉結果將影響兩岸走向和平或是面臨戰爭，僅有37.9％的民眾不認同。至於是否支持政黨輪替？有62％的民眾表示支持，28.3％的民眾不支持。

根據《ETtoday民調雲》21公布最新民調結果，詢問民眾，是否認同2024總統大選結果將影響兩岸關係和平或戰爭？ 32.6%非常認同、22.0%還算認同， 22.4%不太認同、15.5%非常不認同，另有7.4%表示不知道或沒意見。

對於是否支持政黨輪替？51.5%民眾表示非常支持、10.5%還算支持、不太支持9.4%、18.9%非常不支持，另有9.7%表示不知道或沒意見。

《ETtoday》指出，本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年8月18日至8月20日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1207份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.82%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年7月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。