新北市議會今（21）日下午舉辦第4屆第3次臨時會，由新北市審計處長兼審計官張志乾進行口頭報告，報告提到新北市水利局雖然建置雨水地下水道的成績斐然，但相關系統規畫及維護管理相關規定多年未檢討，恐難以因應氣候變遷及城市發展的排水影響；對此水利局指出，相關規定已逐年檢討完成並實施，且截至今年9月底已增加56萬噸滯洪空間。

張志乾指出，新北市雨水下水道建設長度735公里，與實施率92％的成績雙雙位居全國第2，但行政區的雨水下水道系統規畫評估報告完成時間均逾20年，在極端氣候與都市開發等外在條件變遷下，恐難因應氣候變遷及都市發展對排水的影響。

張志乾表示，另外水利局自訂「雨水下水道及道路側溝維運管理暨考評」等相關規定已逾10年，部分規定內容與實務作業已有差異，且辦理雨水下水道普查，發現有管線破損、淤積、橫越管等缺失，經通知改善者各66處、1376處、234處，截至2022年9月底止，完成改善者，僅分别 53處、756處以及23處。

對此水利局回應稱，為增加氣候變遷城市防災韌性，減緩雨水下水道系統負擔，水利局在2016年訂定全國首創的《新北市透水保水自治條例》、2017年訂定《新北市透水保水技術規則》，到今年6月底已經創造了214萬噸的滯洪空間，有效收集因開發增加的逕流量。

水利局表示，另外目前已完成9座公共設施透水保水工程，儲水量體為3萬6900立方公尺，另抽水站預抽及提早啟抽，藉由提早啟動則動態增加滯洪空間，增加56萬噸滯洪空間，有效解決因系統容量不足造成積淹水情形。

另外針對「雨水下水道及道路側溝維運管理暨考評」有部分規定內容脫離實務作業的部分，水利局強調已在今年2月修訂要點，目前已在執行中；至於雨水下水道有發現管線破損、淤積、橫越管等缺失，水利局表示，雨水下水道缺失改善涉及經費龐大，且需各管線單位，如電信、瓦斯、自來水等配合作業，影響層面廣。

水利局指出，經各公所逐年籌措預算改善，截至今年7月，管線破損列管66處剩4處、淤積列管1376處剩209處、重大管線橫越73處剩20處，後續將持續列管改善。