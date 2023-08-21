台灣證券交易所今（21）日公告，證券商申報投資人違約買進、賣出合計總金額為1.31億元，為今年第2高。其中今年熱門飆股東哥遊艇（8478）達違約資訊揭露標準，凱基證券高雄分公司申報7792.1萬元的違約，為今年來爆出最高金額違約交割案。

今日公布違約交割主要是上周四（17日）交易，當天當沖占比為63.93%。東哥遊艇當天股價高點為463.5元，低點435元，高低價差28.5元，收在458元。

市場人士普遍研判，不排除是有人看錯趨勢，想要進場作價，但卻當沖賠錢無法交割。

東哥遊艇鉅額違約交割，話題引起PTT網友們熱烈討論。有人笑稱，「少年股神是不是已經躺在愛河了」、「我猜明天還有8/18 緯創當沖虧8000多萬的違約交割」，也有人批評，「血遊艇」、「東哥這種妖股沒事別碰」、「敢沖這種主力股真的是嫌錢太多 主力算一下籌碼直接試你手骨粗細 結果嘎一下就畢業」、「能夠違約交割那麼多，券商自己也有問題」。