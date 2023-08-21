VinFast股價跌深反彈，21日早盤大漲16％，報17.87美元。

VinFast 15日上市首日股價飆漲254％，以37.06美元作收，一舉將市值推升至逾850億美元，遠遠高過底特律三大車廠通用、福特和Stellantis。

然而之後3個交易日（16至18日）股價連連走低，跌幅分別達19％、33％和23％，18日收在15.4美元，跌破上市首日開盤價的22美元。如今市值約在370億美元，較15日蒸發約56％。

VinFast股價跳水也讓創辦人潘日旺（Pham Nhat Vuong）的財富大縮水。潘日旺握有VinFast 99％的股權，上市首日股價躥揚讓他的身家暴增8倍，超過440億美元，但迄今縮水40％，降至262億美元。儘管如此，潘日旺依然穩坐越南首富寶座。

由於VinFast流通在外的股數較少，意味著股價易於波動。根據Refinitiv數據，18日上午VinFast的交易量僅有4,500萬美元，相較之下，特斯拉的交易量達達290億美元。

VinFast最初欲透過傳統途徑上市，但今年5月宣布與特殊目的收購公司（SPAC）Black Spade Acquisition合併上市。

2017年成軍的VinFast至今尚未有獲利，且首款在美國推出的電動車評價不高。VinFast執行長黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy）對此表示，公司仔細研議這些意見回饋，以打造出更好的汽車。

VinFast設下今年銷售5萬輛電動車的遠大目標，不過根據該公司公布的數據顯示，今年上半年的交車量僅11,300輛，與大型對手特斯拉和比亞迪差距懸殊，同期兩家大廠的出貨量分別為88.9萬輛與126萬輛。VinFast打算在海外市場透過與代理商和經銷商合作的混合模式銷售汽車。