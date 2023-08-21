城市小姐選拔大會會長張綉菊（中）與本屆城市小姐第4名林佩璇（左）、第5名莊語芯賽後合影。（陳俊吉攝）

新出爐的城市小姐亞軍吳若湄（右1）、季軍陳蘊予（左1），與力挺選拔盛事的學校代表莊敬高職董事長王傳亮（左2起）、開南大學校長林玥秀、正修科技大學校長龔瑞璋合影，（陳俊吉攝）

法喬醫美診所總院長邱浚彥（左起）、普聖公司總裁陳岳鴻、城市小姐創辦人張如君、台灣賽區會長張綉菊、上海賽區主席何修榕及台灣賽區榮譽主席張美瑤昨共同簽署地球憲章。（中華全球城市選拔協會提供）

「第18屆全球城市小姐暨先生選拔」日前圓滿落幕，17歲的許依宸、18歲的余果分獲城市小姐、先生冠軍榮銜，兩人剛好都是莊敬高職表演藝術科學生，今年選拔活動獲得13所學校協辦，成為暑期校園活動盛事；擔任此屆大會會長兼評審的張綉菊表示，選美活動能結合教育，把年輕人帶出來，讓他們不再沉迷網路世界，展現正面積極態度且勇於展現自我，讓她非常感動也覺得很有意義。

張綉菊在高雄投資房地產起家，4年前到台南經營花園渡假莊園，她分享此次參與選美盛事是觀世音菩薩牽起的緣分，她與同為觀世音菩薩虔誠信徒的選拔協會創辦人張如君一見面就很投緣，其實她不懂選美，這是人生初體驗，卻從中獲得滿滿感動，尤其從比賽中看到這些年輕人展現人性善良的一面。

莊敬高職連2年在選拔賽事上都取得優異成績，今年城市小姐、先生冠軍巧合都是莊敬學生，董事長王傳亮表示，莊敬科系多元，學生來自世界各地，今年光是僑生就近千人，人才濟濟。他說，參與選美的前提是學生有興趣、父母同意且經過校內初選後，今年精挑細選推出10位學生參賽，這次很多崇右、開南大學的參賽者也是畢業自莊敬。

莊敬高職連續兩年都包辦城市小姐、先生冠軍，該校董事長王傳亮表示，莊敬現在是台灣第二大的高中高職，科系包括表演藝術科、演藝科、舞蹈等非常多元，學生來自全世界各地，是全台僑生最多的學校，今年光是僑生就進來近千人，各式人才都有，所以很容易就選到人才，雖然不如建中、北一女學術方面那麼強，但莊敬對學生品格、專業知識的要求都嚴格，學生也很強，戲劇、舞蹈、音樂、儀隊比賽連續多年全都得冠軍。

他說，選美盛事是在學生有興趣、父母同意且經過校內初步選拔後，精挑細選推了10個左右的學生參賽，其實這次很多崇右、開南大學的參賽者也是畢業自莊敬。

開南大學校長林玥秀表示，該校今年有4位男同學參賽，「學生決定參與選美活動時，學校便會安排與課程結合，例如影片有電影系協助，造型則有形象管理系結合資源，訓練學生走台步、化妝，讓他們不怯場，很多學習都是跨領域，既然學生積極參與，學校更應該推一把、幫學生打造舞台。」

她力誇該校棒球隊60幾位成員，每天從早到晚一直訓練，身材都沒話說，但畢竟不是每個選手都有機會被選到職棒，「他們未來的出路呢？選城市先生踏出第一步也是一條路！」之前學校與中華花藝協會合作走秀時模特兒難尋，意外開發學校的棒球選手上場，發現成效太棒了，學校還為此開辦國際娛樂公司，希望好好培育他們。她未來計劃在校慶時辦選美預賽，也很希望可以推出女團。

正修科大校長龔瑞璋提到，學校對於參賽的學生，除了給予支持、課業幫忙，彩妝老師也提供指導協助，這次看到所有參與選拔的學生從生澀、自我保守的心態，經過培訓、團體生活觀摩相處，帶給他們很多成長，總決賽時，每個人都充滿自信、開朗且陽光，這肯定會成為他們一生中絕對受用無窮的資源。

龔瑞璋也分享，這幾年看到張如君主辦的選拔賽事標榜城市特色，由城市交流發展連結出愛地球、愛環境的環保理念，「她的執著，在疫情中也用不同方式進行，一路走來很辛苦，堅持理念非常不容易。」

選拔協會創辦人張如君這幾年把賽事結合文教，希望為年輕人躍上國際舞台製造機會，她坦言過程中經常有快撐不下去的感覺，「因為普遍來講，學生都很窮，很多人甚至還在助學貸款中，以前參賽者會自己打理禮服、泳裝、旗袍等，現在是大會需為他們提供更多資源協助，包括付出更多費用，如果我們沒有擔下來，很多優秀的選手可能就不見了！」能讓選美活動開始偏向與各學校合作，成為學生暑假期間很熱門的暑期活動，對她來說雖然辛苦，但很有意義。