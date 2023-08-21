眼睛相當脆弱，每年約有幾十萬人因外傷破壞眼角膜而視力受損，雖然眼角膜可以移植，但是永遠供不應求。美國波士頓一家眼科醫院，利用幹細胞培育技術，從患者右眼取得幹細胞，然後在受損較重的左眼完成眼角膜的重建，使他有效恢復視力。

美聯社報導，這項試驗型療法的嘉惠患者，名叫杜斯特(Phil Durst)，他在2017年的一次工作事故中，商用洗碗機的化學物質噴入他的眼睛後，具腐蝕性的洗潔劑令雙眼劇痛，眼角膜受損使他無法忍受光線，視力也嚴重衰退。

他回憶那段時間哽咽地說：「那時看任何東西都嚴重眩光，然後就是頭痛難忍，之後視力就幾乎完全喪失了。」

從醫學的的角度來看，這稱為「角膜緣幹細胞缺乏症」，也就是因化學燒傷和其他眼部損傷後，造成角膜緣細胞無法有效再生，這樣的患者也很難接受角膜移植術，因為時間一久，當角膜細胞代謝完畢後，仍然會失去角膜。

波士頓Mass Eye and Ear眼科醫院的主任醫生尤庫納絲(Ula Jurkunas)研發了自體幹細胞增殖與移植手術。她解釋，先從健康的眼睛中取出幹細胞的一小部分，然後將它們培養增生。

幾星期後，當幹細胞有了一定的規模，它們被送回受傷的眼睛中。杜斯特是第一位接受手術的患者。

尤庫納絲說：「重要的是，我們使用的是患者自己的組織，因此沒有排斥的問題。」

她說，取下的幹細胞非常的少，我們透過培育術使它變成組織，風險小的多。

事故發生時，杜斯特的兩隻眼睛都被化學藥劑噴到而受傷，在後來六到八個月的時間裡，他只能靠著妻子與兒子帶著他四處求醫。不過他的右眼受傷程度比左眼略輕，可以做為幹細胞的提供來源。

包括杜斯特在內，研究中的所有患者角膜緣都恢復功能。隨後他與另一名患者進行人工角膜移植，而另外兩名患者甚至不需要，僅通過幹細胞移植，視力就得到了很大改善。但是第5名患者沒有接受手術，因為他的幹細胞無法充分擴增。

杜斯特的右眼視力近乎恢復正常，但他的左眼視力還沒恢復，他計劃在今年9月再動一次手術解決這個問題。尤庫納絲估計，美國每年約有 1000 人可以因為這種新技術而恢復視力。