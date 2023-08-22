新北市三重區重陽路四段有間珠寶店在21日下午2時30分許發生搶案，43歲搶匪王姓男子持刀與店員扭打後，趁亂搶走價值約15萬元的金飾後騎車逃逸，不過三重警方當晚7時30分即在板橋將他逮捕，王男還一度將金飾銷贓換得2.5萬元，所幸遭搶金飾已全數找回；不過由於夜間停止詢問，將在22日早上進行警詢，詳細案情仍待警方釐清。

據了解，這起搶案發生在今下午2時30分許，王男身穿灰色上衣、黑灰牛仔褲，穿戴安全帽已及口罩走入珠寶店，當時店內的僅剩61歲蔡姓店員顧店，發覺對方行跡詭異，沒想到王男突然掏出水果刀意圖打劫。

蔡男當時奮起反抗，兩人扭打時不慎撞到一旁櫃子，造成他撞傷，而王男則趁亂搶走金項鍊3條、戒指2只、小金牌2塊等共約15萬元的金飾，隨後衝出店外騎上機車逃逸，而蔡男趕緊報警求救。

三重警方獲報後立即展開偵查，發現王男起初雖以機車逃逸，但途中不僅變裝，還試圖透過改搭計程車來製造斷點，最後逃到板橋朋友家躲藏；三重警方掌握行蹤後，派出警力埋伏在王男躲藏處，最終在當晚7時30分許等到王男外出時，一擁而上將他壓制逮捕。

據悉，王男一度將贓物賣給朋友介紹的收購者銷贓，得手2.5萬元，不過被警方逮捕後，贓品全數皆被找回，不過由於夜間停止詢問，相關詢問將在22日早上比對王男說法並驗證，詳細案情仍待警方釐清。