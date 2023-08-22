泳池戲水要小心排水孔！近日，湖南省桃江縣發生一起可怕的「排水孔吃人」事件，原先這名男子快樂地在水池玩耍，卻突然被排水孔吸入，儘管身旁友人立即救援，連民眾也加入協助，待男子被救上岸時已無呼吸心跳。而目前涉案水上樂園已暫停營業，具體事故原因仍在調查中。

根據陸媒《新京報》的報導，這起憾事發生在19日，於「紫金灣歡樂王國」水上樂園，一名遊客於泳池遊玩時，意外遭吸入排水孔而不幸身亡。從網路上流傳的現場影片能看見，當事人穿著深色泳裝，下半身疑被排水孔吸住，數名遊客及工作人員圍在旁邊，一邊大聲呼叫並協助拉人，岸邊也有不少人圍觀，但待男子被救起時，已經失去呼吸心跳，離開了人世。

不少網友對這樣的畫面感到膽戰心驚，紛紛留言「好幾次這種事故了」、「這不就是死神來了（台灣譯為絕命終結站）嗎」、「誰來管管水上樂園，水不乾淨又沒安全保障，票價可不便宜啊」、「這麼大的隱患，為什麼不提前用個攔網或浮標擋住呢」、「泳池排水口吸力很大，能把腸子從肛門裡吸出來」、「這種被吸住了根本逃不掉」。

對此，紫金灣歡樂王國也發出了閉園通知，表示「紫金灣歡樂王國因設備檢修，目前暫停開放，恢復時間待定，具體開時間請留意官方訊息，並表示為遊客帶來不便十分抱歉，敬請諒解」。而相關事故細節仍在調查處理中，後續處置亦尚未公布。

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