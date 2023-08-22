大陸遼寧瀋陽有輛不幸運的小轎車，在停紅綠燈時被大貨車追撞，還遭車上運送的大量動物糞便澆灌，造成車頂凹陷、後車窗破碎，還有不少排泄物湧進車內。「泡糞車」不僅讓車主感到相當崩潰，連網友們也直言「隔著螢幕都聞到味」。

根據陸媒《九派新聞》的報導，事情發生在19日，從網路上流傳的影片可以看到，該轎車的車身淋滿了糞便，從前到後包括輪胎都無一倖免，甚至還有部分灌進車內。而停在一旁的肇事運糞貨車則無明顯損傷，車身僅有被潑到排泄物的痕跡。

受害車主崩潰道「見過水淹車的，誰見過糞淹車的」，並表示車幾乎是要報廢了，而保險公司仍未定損（到事故現場查勘，確定損毀程度以便賠償），自己也因脖子、肩膀、頭部疼痛，還在醫院接受治療。

對此，許多網友感到十分傻眼，紛紛留言「走『狗屎運』了」、「傷害不大侮辱性極強」、「有味道的交通事故」、「這車不能要了」、「感覺洗100次也還會有味道」；但也有人安慰司機，表示「糞代表財運，你看這財運多強勢」。

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