4年1度的籃球盛事，2023年第19屆世界盃男子籃球賽（2023 FIBA Basketball World Cup，以下簡稱世界盃男籃賽）將於8/25(五)～9/10(日)在菲律賓、日本、印尼三地開打，由於本屆賽事歐洲及美洲最佳成績的前2名以及亞洲、大洋洲、非洲最佳成績的球隊，將獲得2024年巴黎夏季奧林匹克運動會的參賽資格，因此參賽各國都卯足全勁籌組最堅強的陣容應戰，賽事精彩可期，運彩也會開盤提供投注，希望大家會喜歡。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

本屆32個參賽隊伍先分為8組，每組4隊，進行小組循環賽，每組戰績最佳前2名共16隊，晉級第2階段的循環賽，也是分4組，每組4隊，各組預賽及複賽戰績合計的前2名，晉級8強賽，獲勝方再晉級4強賽及冠軍賽。預賽的分組情形為A組：義大利(10)、多明尼加(23)、菲律賓(40)、安哥拉(41)；B組：塞爾維亞(6)、波多黎各(20)、中國(27)、南蘇丹(62)；C組：美國(2)、希臘(9)、紐西蘭(26)、約旦(33)；D組：立陶宛(8)、蒙特內哥羅(18)、墨西哥(31)、埃及(55)；E組：澳洲(3) 、德國(11)、芬蘭(24)、日本(36)；F組：斯洛維尼亞(7) 、委內瑞拉(17)、喬治亞(32)、維德角(64)；G組：西班牙(1)、巴西(13)、伊朗(22)、象牙海岸(42)以及H組：法國(5)、加拿大(15)、拉脫維亞(29)、黎巴嫩(43)。A、B、C、D組在菲律賓比賽；E及F組在日本比賽，G及H組在印尼比賽，進到8強賽後均在菲律賓比賽。

近5年世界盃男籃賽奪冠情形來看，目前分居世界排名第1、2名的西班牙及美國各奪冠2次，南斯拉夫則有1次，運彩除了供讓分、不讓分、第一節不讓分、大小、勝分差及單雙等玩法外，也會擇優提供場中投注，希望大家可以「買運彩 看比賽 更精彩」。