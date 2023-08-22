台灣第一家合法的房屋仲介公司「太平洋房屋」，一路走來秉持著「公平、公開、公正」的經營理念，持續以「促進房屋流通，保障交易安全」的服務信念與宗旨，完成客戶的每一個託付，而真誠服務大眾看得見，蟬聯2023卓越房仲評比「最佳服務品質獎」的殊榮。日前更匯聚全台店東，彼此交流與分享，帶領全台店東開創新局。
近期不動產市場動盪，深受各項政策條例及環境影響，房市業者如坐針氈。有鑑於此，太平洋房屋特別舉辦2023店東群英會，針對全台店東分享市場政策、房仲現況分享、店務經營管理分享、經營策略及景氣循環的應對方式等。
太平洋房屋總經理徐福龍表示，本次群英會共有4大主旨，分別是掌握先機、凝聚共識、開創新局、榮耀巔峰。太平洋房屋一直都有一個內造文化，即為「良善正直」，希望藉由這樣的活動，讓消費者了解公司的文化價值。
太平洋房屋董事長孫寶國指出，太平洋建設集團非常熟悉房地產，擁有一條龍服務，從土地開發、土地規劃、代銷，再到房屋仲介，皆能為民眾提供最專業的服務。另外，近日深受熱議的都更及危老議題，也都能提供加盟店很好的幫助。
太平洋房屋透過群英會的交流與分享，得以落實「促進房屋交流 保障交易安全」的服務信念與宗旨，他們亦始終秉持「把聲譽建築在建築上」，亦能跟進時代演進，由「住的產業」擴大至「生活服務產業」，為民眾打造更優質的生活環境。
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