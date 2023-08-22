台灣房價居高不下，其中竹北地區受惠竹科效應，有預售案銷售價曾飆上8字頭，但一名網友在PTT發文指出，他發現房價開始默默下降，竹北某建案轉售賠了100多萬元，文章曝光後引發網友討論。

有網友在PTT發文說，他在群組看到竹北某建案的賠售交易，該案坪數37.6坪去年以2048萬元成交，換算每坪66.93萬元，今年5月降價150萬元，以1898萬元總價賣出，每坪61.48萬元，他好奇發問，「賠錢是因為買太高？還是建案問題？」

其他網友紛紛表示，「最高點追的應該都會賠個10%左右，去年喊到一坪80萬元太離譜」、「小漲一倍，大跌10%，我覺得跌很正常。都瘋漲那麼多了，回個一兩年很健康」、「整個景氣早就下修了，傳產慘就算了，科技業也慘，IC更慘，誰要跟你追價」、「竹北房價只能靠台積電而已，景氣不好我看明年分紅更爛」、「去看看恆大跟碧桂園，大陸房市都崩盤了」。

房市專家Sway先前在臉書公布台南市不動產估價師公會提供的新竹縣市房價變化資料，對比截至今年4月21日新竹縣市成屋平均單價，與去年第3季房價高峰的增減情形，過去瘋漲的蛋黃區竹北，房價從每坪38.97萬修正至35.34萬、跌幅9.31％。

Sway示警，竹北今年房價跌快一成，而這只是開始，他預估至少要跌三成以上，才算回歸平穩狀態。