許多人服用降膽固醇藥物後會感覺肌肉酸痛，而有停藥的疑慮，心臟醫師表示，根據超過12萬人、19個研究綜合分析，服用膽固醇藥物後發生的肌肉酸痛，超過9成並非此藥物造成的，而是過度的聯想與誤判。民眾若因藥物副作用而困擾，切勿自行停藥，因為降膽固醇藥物對心臟病治療極為重要。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平在其臉書表示，不少患者會向醫師抱怨，服用降膽固醇藥物，例如他汀（Statin）後，會感到肌肉酸痛。然而，多年的研究發現，他汀造成肌肉病變的機會微乎其微，而肌肉酸痛這一困擾，經過長期的追蹤研究，發現並不普遍、也不嚴重。

根據發表在國際頂尖醫學期刊《刺胳針》（Lancet）、根據12萬人、19個研究綜合分析的學術報告指出，服用膽固醇藥物後發生的肌肉酸痛，超過9成並非該藥物造成的，而是過度的聯想與誤判。

劉中平表示，有醫師認為這可能是「反安慰劑效果」，因患者一直擔心這樣的藥物副作用，就將所有相關症狀都歸因於該藥物。研究指出，膽固醇藥物造成的肌肉酸痛大約5%，但卻有高達30%患者因肌肉不適而停藥。

他提醒，若民眾因為藥物產生的副作用而困擾，千萬不要直接停藥，而應與醫生詳細討論，「因膽固醇藥物對心臟病治療極為重要。」若真是藥物副作用，醫師會採取換藥或減少肌肉酸痛的措施，若非真因藥物導致不適，患者可做肌肉伸展、避免過度勞動，就可獲得改善。