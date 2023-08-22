美媒《紐約時報》近日報導指出，85％的共和黨人認為國家走在錯誤道路上，民主黨人則為45％，總體來看，美國人有65％認為國家朝錯誤方向前進。另有美媒強調，紐約麥迪遜大道癮君子肆虐，宛如滿清末年景象重現，悲觀預告美國將走向失敗。前立委郭正亮21日在《頭條開講》節目說，共和黨85％看衰民主黨執政可以理解，若問國民黨支持者，蔡英文是否走在錯誤的道路上？肯定也有八成，蔡政府40幾％還算不錯了。

主持人周玉琴提到，美國民眾有65％覺得國家在朝錯誤方向前進。「不錯了，民進黨只有40幾！共和黨85％可以理解啦！」郭正亮表示，你現在去問國民黨的支持者，蔡英文是不是走在錯誤的道路上？肯定也有八成！

「拜登也覺得自己做得很好！不要定位人家是老人家！」郭正亮強調，「要有自信啦！」

前駐紐西蘭代表介文汲直言，美國這個國家是公然否定社會主義的國家，他是相信「適者生存」，弱者是因為自己的原因，被「不適者淘汰」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！