大陸國台辦發言人朱鳳蓮21日發布新聞稿稱，今年以來，大陸海關從台灣地區輸入大陸的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧。為從源頭上防範風險，大陸海關總署決定自2023年8月21日起，暫停台灣地區芒果輸入大陸。而最近有一份最新的民調指出，對於大陸突宣布禁輸入台芒果，有45％的網友認為「陳吉仲，貴為農業部長，要負最大責任」、有19％的網友認為「蔡英文，讓兩岸關係跌到冰點，要負最大責任」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》21日對於「大陸突宣布禁輸入台芒果，因檢出『有害生物』。你認為誰該負最大責任？」進行網路民調，截至21日晚間23時止，已有5萬人參與投票，有45％的網友認為「陳吉仲，貴為農業部長，要負最大責任」、有6％的網友認為「賴清德，過境美國遭陸批台獨，有最大責任」、有19％的網友認為「蔡英文，讓兩岸關係跌到冰點，要負最大責任」、有26％的網友認為「大陸，明顯是政治動作」，另有4％的網友「無法判斷」。

而參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示，「農業部本該負責的，至於蔡英文為主要國家的政治方針的掌舵者，自己要負最大責任」、「大陸之前已經有幾波動作了，早該有SOP防範，提前收到風聲防止。每次都等發生才又喊中共政治操作，這不是早就知道的事嗎？所以，陳吉仲要負行政責任，現在是農業部，行政責任更大」、「民進黨的問題，一邊仇視對方，又一邊巴望著對方給錢賺，精神分裂嗎」。