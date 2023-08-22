副總統賴清德日前擔任總統特使率團出訪巴拉圭，期間過境美國紐約、舊金山，引起對岸不滿，在賴抵台時宣布在台灣周邊舉行「海空聯合軍演」，但規模被視為不像先前裴洛西訪台那麼大。不過，國際戰略專家賴岳謙21日在《新聞大白話》節目強調，這次陸方軍演反而比「劃出軍演區」的威力還要大，因為他什麼時候來、在哪舉行、到什麼時候結束，你都不知道，解放軍掌控所有的主動權，「沒聲音的演習」比有聲音的還要大。

副總統賴清德出訪巴拉圭返台隔日，大陸解放軍東部戰區19日就宣布在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓。外界普遍認為這是陸方展現對於賴清德過境美國的不滿，不過此番演訓對比去年8月和今年4月繞台軍演低調許多，外媒也對此分析其中原因。

「這次中國大陸的軍演，反而比劃出軍演區，威力還要大！為什麼？」賴岳謙表示，因為他什麼時候來？你不知道！他在哪個地方舉行？你不知道！他進行到什麼時候結束？你不知道！他什麼時候休息？你也不知道！那也就是說，解放軍掌控了所有的主動權！

「他想來，他就來了！」賴岳謙強調，而且按照他的作戰想定，要多大規模就多大規模，他的海軍跟空軍要怎麼聯演，他就怎麼聯演，你根本無從監視起！因為之前劃定五個實彈射擊區，現在是完全沒有，那請問你海軍、美國、日本，要怎麼進入這個戰區？

賴岳謙指出，現在大家就在看你美國的船艦，如何通過台灣海峽？敢不敢通過台灣海峽？如果在你通過台灣海峽的過程中，四、五十架的軍艦在你的軍艦上空，會是一個什麼樣的情況？

賴岳謙直言，「你不要看喔，沒有聲音的演習，往往比有聲音的演習還要大！」