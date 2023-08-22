《捍衛戰士2-獨行俠》劇中的「暗星」（DarkStar）戰機

去年5月出現在電影《捍衛戰士2-獨行俠》劇中的「暗星」（DarkStar）戰機引起許多影迷與軍事愛好者的注意，有些分析認為它可能就是洛馬公司正在開發擁有6馬赫速度的SR-72「黑鳥之子」戰機。從洛馬公司與其他消息來源透露的訊息顯示，10年來傳說中的黑鳥之子很可能確實存在，而令許多人更關注的是：它有可能在2023年進行首次試驗飛行。

洛馬公司的SR-72被稱為「黑鳥之子」，是航空航天領域最受期待的項目之一。它的编號與膩稱來自於該公司自臭鼬工廠（Skunk Works）設計的SR-71黑鳥超音速高空偵察機，是它的後續型號，但由於保密的關係，洛馬公司從未對外證實或否認這項計劃。

10年來傳說中的SR-72黑鳥之子很可能確實存在，而且有可能在2023年進行首次試驗飛行。圖為SR-72想像圖之一。（圖／洛馬公司）

直到去年5月一架據稱與SR-72類似、名為「暗星」的戰機出現在《捍衛戰士2-獨行俠》這部年度最賣座的電影裡，劇中湯姆．克魯斯有一段駕駛暗星戰機試圖達到10馬赫導致戰機解體的情節，外界因此再度猜測劇中的暗星是否就是真實版的SR-72黑鳥之子。

電影中暗星戰機的場景是在洛馬公司臭鼬工廠的直接協助下創建的，洛馬公司在網站上賣了個關子，它寫著：「我們與《捍衛戰士2-獨行俠》電影的創意團隊合作，將我們在高超音速能力和飛機設計方面的專業知識搬上大銀幕」，網頁上沒有說明劇中的暗星戰機或它的技術特性是否真實，僅語帶玄機地表示：「憑藉 臭鼬工廠在開發速度最快飛機方面的專業知識，再加上追求航空航天未來發展的熱情和能力，暗星的能力可能不僅僅是虛構的，它們可能成為現實……」。

《捍衛戰士2-獨行俠》劇中的「暗星」（DarkStar）戰機引起許多影迷與軍事愛好者的注意。（圖／派拉蒙公司）

暗星是SR-72的電影版嗎？或者暗星很接近真實的SR-72？很多美國軍事專欄作家認為「完全有可能」，眾所周知它仍處於保密狀態，外界所知甚少。《太空》（Space）網站上曾在《捍衛戰士-2》電影上映之前報導說，具有6馬赫速度的飛行技術仍處於測試階段，但應該不遲於2023年進行首次飛行演示，而且「由於嚴格的保密限制，它實際上有可能已經在未公開的情況下進行初次升空飛行。」

電影中暗星的情節或許是洛馬公司刻意對外釋放一些與SR-72相關的信號，從過往已知的訊息看，SR-72是高超音速無人駕駛飛機，專門用於情報收集、監視和偵察 ( ISR )。洛克希德公司是在2013年提出計劃，目的是彌補SR-71黑鳥退役後的情監偵任務需求。對於新的防空系統與反衛星技術來說，SR-71的設計有些已經過時，但高達6馬赫的超高音速突防能力在新的地緣政治情勢中仍有極高的價值。

洛馬公司臭鼬工廠協助設計用於《捍衛戰士2-獨行俠》劇中的「暗星」戰機曾參加巴黎航空展。（圖／洛馬公司）

《太空》網站報導說，為了讓SR-72擁有超過6馬赫速度的能力，洛馬公司一直與航空噴射火箭製造商Aerojet Rocketdyne公司合作，該團隊以超燃沖壓發動機驅動的HV-3x為基礎開發SR-72發動機。SR-72 可能會配備吸氣式高超音速推進系統，希望能夠從亞音速、超音速到高超音速等各個飛行階段都用同一部發動機提供動力。另外，6馬赫速度還會產生金屬機身熔化的問題，可能要使用包括碳纖、陶瓷和其他金屬的混合物，製造出類似於洲際彈道導彈和太空梭使用的外殼。

至於SR-72是否會攜帶武器，目前還不清楚。五角大廈已表示對高超音速武器平台很有興趣，但目前還沒有可以在6馬赫速度下部署的武器，可能需要製造新的武器和傳感器才能讓SR-72部署武器。

有些專家對於SR-72的計劃或是否存在持懷疑態度，認為它不過是個宣傳上的噱頭，而不是真正的21 世紀間諜飛機。一位有數十年經驗的航空業高管表示，他懷疑SR-72計劃的可能性，洛馬公司確實擁有實現這一目標的技術能力，但美國軍方對此計劃應該沒什麼興趣。

早先傳出的消息說，洛馬公司希望SR-72能夠在2025年完成，在2030年代投入使用。如果真是這樣，在此之前，關注這款新武器的人只好留意網路上的最新訊息，或者是從像《捍衛戰士-2》之類的電影中去尋找蜘絲馬跡了。