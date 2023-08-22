計算機按錯鍵要全部重來太麻煩！一名網友近日發現，同事結帳時按錯數字，本以為要刪掉並全部重按，沒想到計算機上其實有「倒退鍵」，讓他驚訝地直呼「你怎麼辦到的」。這樣的新發現也吸引了網友熱議，紛紛感嘆「謝謝這篇文，不然我也不知道」、「第一次知道，我是不是白活了」。

一名網友在Dcard有趣板以「同事全傻眼」為題發文，表示同事於結帳時按錯了一個數字，並直接用了這個按鈕一鍵倒退，讓他驚訝地喊出「你怎麼辦到的，好神奇，教我」，結果身旁同事卻都表示傻眼。而原PO則附上一張把「播放鍵」按鈕框起來的計算機照片，並提問道「只有我不知道計算機這個按鈕的功能嗎」。

網友驚訝地發現同事計算機按錯鍵，竟能用倒退鍵成功進行修正。（圖／翻攝自Dcard）

對此，不少網友也感到驚嘆，直言「我也不知道」、「第一次看到這個按鈕」、「活了29年才知道這個按鈕」；而也有專業人士現身說法，表示「會計師事務所工作，所以常用」、「會計系表示這個鍵很重要」、「可能因為在金融業工作，常常用到」、「身為商科的學生表示：不知道的話會被老師笑」。

不過，有人在留言區指出，大部分的計算機都沒有像是「播放鍵」一樣的按鈕，只有「C」和「AC」鍵能用來歸零，若是按錯數字，也可以先按「C」鍵歸零，再輸入正確數字，便不需要全部重新計算。

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