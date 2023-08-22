Horror moment hundreds of bedbugs feast on bed-bound patient at vile hospital from hell | The US Sun https://t.co/01idFiqu5T — KiltronX Enviro Systems Corp. (@KiltronXEnviro) August 17, 2023

匈牙利一座精神病院爆發嚴重衛生危機。網路近日流傳該醫院病患躺在「滿是床蝨（臭蟲）」的床上，任由無數蟲子在身上爬行、吸血，更有護士透露，不管一天換洗多少次床單、棉被、枕頭及消毒，床蝨都會在更換後的30分鐘內出現。

據《太陽報》報導，床蝨肆虐的影片在社群曝光後，掀起匈牙利民眾高度關注，一名消息人士透露，該院1952年成立至今已有71年歷史，共有734張床位，是匈牙利最大的醫院之一，但該院的衛生環境自2018年開始就沒獲得改善，尤其床蝨的危害更是不曾消散。

消息人士指出，縱使有蟲卵被遺漏導致牠們孵化、交配再產卵，但真正導致蟲害氾濫原因，是缺乏足夠設備消滅這些害蟲。另名護士也透露，即使徹底更換了整張床，30分鐘內又會出現5、60隻床蝨，不管怎麼清潔與用吸塵器都徒勞無功，更慘的是，他們多年來發起的請願都遭忽視，家屬們也不知道親人被吸血，暴露在危險中。

對此，院方回應已盡最大努力，採取一切必要手段消滅蟲害及衍生的傳染。儘管目前尚無證據顯示床蝨會傳染疾病，但被叮咬會奇癢無比，平時除清洗清潔衣物與環境外，使用吸塵器、熱蒸汽熨斗也能減少床蝨並達到防治效果。如家中有草蓆或箱子，可裝入塑膠袋後綁緊再曝曬，袋中溫度超過65℃可防治臭蟲，疑似有床蝨衣物應集中裝入塑膠袋綁緊，再將衣物倒入洗衣機清洗。

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