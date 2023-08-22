知名小說家、兩性作家H（陳鴻儀）常於各節目中分享自己對兩性議題的看法，辨識度極高。去年他曾自曝罹患攝護腺癌第三期，若不治療恐僅剩2、3年壽命；不過時報周刊CTWANT日前直擊作家H與一名女子在台北市大安區街頭散步，一路上男女雙方總是緊牽著對方的手，一刻也不鬆手，女方是與作家H經常一起上《新聞挖挖哇》的KOL「Selena」陳珮甄，兩人完全呈現熱戀中的男女的模樣，十分甜蜜。

兩人用餐完畢後有說有笑地離開餐廳。（圖／本刊攝影組）

8月15日晚間6點多，作家H與一名女子在台北市大安區街頭散步，一路上男女雙方緊牽著對方的手，似乎捨不得放開彼此的手，看得出正在熱戀階段。6點21分，兩人走進一家台菜餐廳享用晚餐。經過一個多小時後，餐畢的兩人走出餐廳，吃飽喝足的他們沒戴口罩，臉上滿是笑容，看來對於方才的晚餐約會相當滿意，女方則也算是熟面孔，便是與作家H常一同上節目的Selena陳珮甄。

作家H與陳珮甄一同搭上小黃。（圖／本刊攝影組）

車子沒搭多遠的距離兩人便下車，不知是否還有續攤行程，作家H身形消瘦但氣色還算不錯，很有耐性地聽著陳珮甄說話。（圖／本刊攝影組）

女方勾著男方的手走出餐廳，隨即在路邊攔了計程車，男方紳士的幫女伴開車門。車子開到台北市信義區市政府商圈附近，兩人下車後往饒河街夜市的方向前進，本以為他們打算散步助消化，接著到夜市續攤約會。然而，開心邊散步邊聊天了約500公尺後，兩人在一處公寓門口停下腳步，看了路口一眼又看了看彼此，接著男方打開公寓大門，兩人便一起上樓，此處應該是男生住處。

車子沒搭多遠的距離兩人便下車，不知是否還有續攤行程，作家H身形消瘦但氣色還算不錯，很有耐性地聽著陳珮甄說話。（圖／本刊攝影組）

作家H曾在社群上PO出他與陳珮甄的合照，兩人外型看來登對。（圖／取自作家H臉書）

作家H擁有許多粉絲讀者支持，他曾因重度憂鬱纏身，去年又再罹患攝護腺癌第三期，是極惡性的種類，不得不把攝護腺割除，他也坦言將攝護腺拿掉後，術後副作用一度發生過漏尿及性功能障礙，無法正常射精，加上放療影響男性賀爾蒙，導致完全沒有性慾，「也沒辦法抬頭」，令人不捨。

陳珮甄曾發文透露替H慶生，感覺得到兩人關係並不一般。（圖／取自大姐不跑三點半-Selena陳珮甄臉書）

術後初期H剛開始必須包著尿布上節目工作，卻又因此導致濕疹，讓他苦不堪言，不過面對生老病死關頭，他卻意外地表現得十分樂觀，還出了《是時候該大逆不道了：一個重度憂鬱+癌末+愛情專家的『人生洞察解放錄』》一書，讓人驚嘆他如戲劇般的人生。

而說起女方這位同樣是《新聞挖挖哇》的常客，「Selena」陳珮甄擁有多重斜槓身份；身為管理顧問的她，不但是慈濟基金會「Fun大視野」青年創新推動計畫的總導師，也是文策院文化新創加速推進計劃業師。從去年開始上談話性節目，也在今年因一篇「one boy衝鋒衣」的商業文而在臉書上爆紅，也出版了個人新書《你不能選擇出身，但能活出想要的人生》，自媒體橫跨各平台，稱得上是今年上半年迅速竄紅的新一代KOL之一。

比較特別的是，陳珮甄小時候是個家境優渥、衣食無憂的小公主，但因爸爸經商失敗，全家陷入愁雲慘霧，伴隨著貧窮而來的是遭到各種欺凌，她努力賺外快並考上國立大學，拚到出國交換，回台後進外商，嫁進迪化街名門，生了個孩子，但卻以離婚收場，淨身出戶。家庭破碎、事業歸零的她成了單親媽媽，身體也出狀況，動過大刀、還得過癌症，如今她帶著有過動症的女兒，遇上了同樣有過一段婚姻、投資失敗、喪母、正在與三期攝護腺癌戰鬥的H，兩人應能互相扶持，在未來的日子裡依靠陪伴。

據本刊向H身邊友人打聽其健康情形，得知H目前已經不需包尿布，生活中並未受到太多困擾，但之前追蹤發現指數提高，因此還在吃標靶藥治療，性生活的部分暫時還不能完全做到與正常人無異，體力上也依舊容易疲勞，不過從觀察上來說，身形頗為消瘦的H氣色還算不錯，看來有愛情的滋潤，的確有益於恢復健康；陳珮甄日前也在影片中直言她覺得除了上床那幾分鐘之外，她覺得其他時間更重要，可見性事並不會帶來什麼問題。但H與陳珮甄是否在交往中，以及H身體確實的恢復狀況，至截稿前本刊未能取得雙方回應。

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