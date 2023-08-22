高溫天氣下，補水必須喝白開水，勿喝甜飲。一名糖尿病患者某天早上起床感覺口渴，喝水後仍覺口渴，於是買一箱椰子水放入冰箱，之後口渴就狂喝椰子水解渴，下午後除口渴外，還頭痛、意識不清，家人送醫才發現，男子處於「高血糖高滲透壓狀態」，死亡率可高達50%。醫師提醒，夏天口渴務必喝水解渴。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》中表示，在其擔任住院醫師時期，某天傍晚時急診室送來一個意識昏迷、喘不過氣來的男子，其血糖當時高達1100mg/dL，是正常值的10倍。

洪永祥表示，該男子為糖尿病患，本來血糖控制得宜，當天一大早就口渴，他先喝水，半小時後又口渴，男子突發奇想，買了一箱椰子水放冰箱，口渴了就喝，沒多久一小時內又口渴，他再喝一瓶。其妻表示，男子當天上午大概喝了半箱椰子水，到了下午除了更加口渴，還頭痛、不斷排尿、意識模糊，妻子趕緊將他送醫。

洪永祥表示，男子當時呈現「高血糖高滲透壓狀態」。他說明，人喝了含糖或較鹹的飲料、食物後，會感到口渴，是因為含醣、含鈉的飲料均屬高滲透壓產品，人體細胞中的水分會被吸出造成細胞的萎縮，讓人覺得口渴，此時喝水可平衡滲透壓，但若又喝含糖飲料，細胞會更加萎縮，更感到口渴，形成惡性循環。糖尿病患者已屬高血糖狀況，又喝了含糖飲料，使得血糖飆高。

他表示，「高血糖高滲透壓狀態」之所以可怕，是因患者若為昏迷狀態、被送入急診室，死亡率達50%；若病患僅是意識模糊，致死率約20%。男子後來被醫護人員緊急灌注大量的胰島素，住進加護病房1個月後才出院。