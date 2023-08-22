勇士球星柯瑞（Stephen Curry）最近在「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的播客節目被問到「你是否史上最偉大的控衛」，柯瑞想了一下說「是的」，又接著說「這其實是在談論我和魔術強生吧？」魔術強生一向被公認為史上最優異的控衛，柯瑞的NBA生涯尚未結束，但已經有資格和強生相提並論了。

亞瑞納斯說：「我們當然可以從各項數據去做個公正的評斷，我們都不是魔術那個時代的人，那時候根本無法想像會有一個6呎9吋的控衛（206公分）。但是就我親眼看到的部分，我看到的是許多小孩子都想要成為柯瑞，這就是你在這個位置發揮的影響力。」

單從數據成就來看，亞瑞納斯認為魔術強生（5座總冠軍、3次FMVP）還是領先柯瑞，不過柯瑞是真正衝擊了這一世代球員和球迷的人。強生那時候並沒有讓大個子後衛成為風潮，柯瑞的影響力則是讓現代球員不會三分球就很難立足。

柯瑞是史上首位例行賽全票MVP，他的三分神射進一步改變了聯盟的比賽風格，如果他連這點自信都沒有，那才是不合理。柯瑞也說他對強生有無比的尊敬，他很榮幸自己被與強生拿來相比，他也不介意這麼做，因為這在體壇一直都是饒富趣味的話題，但他必須回答自己是最偉大的。