大陸人氣男星胡歌過去以《仙劍奇俠傳》、《琅琊榜》等作品走紅，更於2019年富比士大陸百大名人榜中獲得第3名，而近年鮮少出現在螢光幕前的他，年初時震撼宣布結婚及當爸的喜訊；如今事隔多月他再度拋出「5年不拍戲」的想法，引發熱議。

胡歌昨（21）日突在微博上發文寫下：「如果未來五年我不拍戲了，去做一些更有意義的事情，你們應該會支持我的吧？」更附上兩張他留著大鬍子、帶著墨鏡的照片，從背景來看胡歌應該是位於沙漠，另一張則是在一片綠地前所拍。

胡歌深夜發文拋出五年不拍戲的想法。（圖／翻攝自微博）

貼文曝光後，許多網友紛紛留言「你不會要去沙漠種樹吧…」「這簡直是危言聳聽」、「一個演員問粉絲支不支持自己不演戲，胡歌老師別逼我發瘋」、「歌哥，別這樣，你可以一邊拍戲一邊做公益的」、「別這樣胡老大！這8年來你拍的戲夠少了，粉絲一直在陪伴你」。

事實上，胡歌在他以《琅琊榜》獲得廣大人氣時，曾閃電宣布息影到美國留學，重返工作崗位後，才透露其實前一年就想引退，但在發文前一刻被經紀人勸退，但胡歌坦言，當時他把進修想的太美好，以為可以過一陣子普通人的生活，念書報名時聲稱自己是「自由攝影師」，但還是被大陸來的同學認出，讓他形容這趟遊學「像演戲一樣」，並無奈說「逃出動物園後是更大的動物園」。