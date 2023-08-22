台灣夏季高溫炎熱，大部分人會開冷氣降溫，一名男大生表示，租屋處是定頻冷氣，好奇問怎麼吹才會省電？文章曝光掀起討論，網友一致說「無解」，因定頻冷氣較耗電，但也有過來人說，定頻冷氣不能長時間開，可在氣溫最悶熱時開3小時，等室內溫度下降關閉，再開電扇，就會很涼。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，在外租房使用定頻冷氣，上網Google發現很多人開定頻冷氣製冷的時，都是開到最強，好奇問怎吹才會省錢？一個月電費大約多少？貼文上線，網友紛紛表示，定頻冷氣費用就是比較高，「無解！定頻電費就是貴」、「如果你問的是定頻冷氣怎麼省錢？那一定是不開最好」、「定頻就是會比較貴，沒辦法，除非不開」。

也有人分享定頻冷氣使用方式，「我就是定頻的，夏天一度還6.5元貴到哭，關鍵就在不要一直開，可以在很熱的時候開2至3小時，等室內溫度下降後，再吹電扇就會涼很多了，我這樣吹下來一個月差不多700至800元，這已經是我覺得最省的方法了，若想要無顧忌地吹冷氣，還是換變頻的比較好」。

台電過去也曾在臉書上分享，變頻冷氣和定頻冷氣的差異，在於當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當室內溫度上升又再次運轉，變頻則是達到設定溫度時改以較低頻運轉，減少開、關壓縮機次數來省電。若對冷氣需求較低、使用時間不長，只在睡覺前開啟讓室內降溫就關閉冷氣的人，定頻冷氣或許就符合需求，但如果是長時間使用冷氣的情況下，改用變頻冷氣省電會很有感。