苗栗縣前縣長徐耀昌日前出席造勢活動時，曾脫口喊出「下架國民黨」，國民黨表示會發函調查不當言行，沒想到他今（22）日凌晨在臉書發文宣布退黨，消息一出引發網友熱議，且大部分的網友都對他退黨的行為感到憤怒，直呼「無恥政客」。

徐耀昌今凌晨在臉書發文表示，百年大黨是榮耀，也是遺憾，榮耀的是曾在前總統蔣經國領導下，打造台灣成為世界的經濟奇蹟；遺憾的是國民黨在密室政治及脫離民意的過程中，迷失了方向、失去政權，且許多黨內優秀同志因孤立無援，黯然消失在政治舞台，提早離席。徐耀昌也提到，在收到國民黨考紀會公文前，他雖有心裡準備，但收到後仍感到無比痛心與惆悵，因此決定退出他所鍾愛的國民黨，「為黨的明天，點亮一盞覺醒之光」。

徐耀昌退出國民黨的新聞引發《中時新聞網》與入口網站《Yahoo》網友熱議，他們表示，「忘恩負義」、「快滾吧」、「你之前當立委、縣長多年，是誰挺你的？無恥政客」、「他已經背叛國民黨多次了，走了也好，破壞團結的一員」、「早該退了啦，省得在那邊扯後腿」、「這個黨能存活至今也算奇蹟了」。