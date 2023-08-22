一名男大學生阿國，民國109年底，透過交友軟體「探探」認識17歲的女網友小美，雙方在隔年1月及2月連續發生5次性行為，阿國還偷偷拍下不少性愛影片，但事後兩人在網路上鬧翻，阿國竟然將性愛影片以1000元上網拍賣。台北地院法官審理後，阿國以30萬元道歉和解，法官依2罪分別判有期徒刑1年、4個月，緩刑2年。

根據判決書，男大生阿國，於民國109年12月間透過探探交友軟體認識17歲少女網友小美，兩人相在110年1月即2月間，相約前往汽車旅館嘿咻，但阿國卻偷偷拿手機將兩人性愛影像錄下。

但事後阿國因為小美在IG限時動態上放上其照片並抹黑其名譽，一氣之下，將兩人之前拍攝的性愛影片，以新台幣1千元出售給網路上一名男網友，小美事後經友人告知，自己的性愛片已在網路上流通散布，氣得而報警處理，事後阿國遭到警方逮捕。

法官審理後，認定阿國為滿足個人私欲，拍攝小美性交及猥褻行為影片，對女方之身心健康及人格發展造成不良影響，但考量阿國犯後終能坦承犯行、已與小美調解成立並賠償30萬元，又衡量阿國大學三年級要升大四之智識程度，之後會去找打工，目前靠家中扶養之家庭生活經濟狀況，依2罪分別判處阿國有期徒刑1年、4個月，緩刑2年。