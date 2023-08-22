晨暉與生技股王保瑞旗下保瑞聯邦股份有限公司(保聯)將以股份轉換方式進行策略結合，以保聯普通股0.89股換發晨暉普通股1股，未來將推舉保瑞董事長盛保熙擔任晨暉公司的新任董事長。晨暉預計今年10月13日召開股臨會進行決議。目前雙方暫定股份轉換基準日為11月1日。

面對全球人口高齡化以及民眾對於保健養生的習慣養成，全球保健營養產品之年產值需求超過百億美金以上，每年更以7~8%的年複合成長率持續增加，預期整體市場產值將於2032年達到千億美金規模。

盛保熙表示，花了很多時間說服晨暉才能入股，也把我們女兒嫁出去，攜手進軍2030年全球需求千億美元的保健營養品市場，1+1未來合併效益可望大於3甚至4，業績將數倍成長可以期待。

晨暉總經理潘佳岳指出，公司產品已獲國際認同，未來將積極拓展國際市場，期待合併效益很快顯現。晨暉上市櫃計畫維持不變，最快將在明年下半年送件。