TrendForce研究副總范博毓指出，TV品牌客戶需求的雜音持續浮現，雖然第3季的採購動能依然成長約7％，但已比上個月對第3季的預估出現下降的趨勢。不過面板廠依然抱持著按需求生產的策略操作，在稼動率上作動態的調整，加上其他大尺寸應用的上漲趨勢不明顯，讓面板廠必須持續積極推升電視面板價格，因此在8月份的電視面板價格仍維持較強勢的漲幅，目前預期8月份32吋上漲2美元，43吋上漲3美元，50吋上漲5美元，65吋上漲6美元，75吋上漲8美元。

8月MNT面板價格趨勢上，因消費機種需求逐漸到頂，商務機種需求依然不振，因此品牌客戶對於接受價格上漲仍較保守，不過面板廠依然釋放想要調漲價格的想法，預期8月的MNT面板價格將僅呈現微幅上漲的趨勢，Open Cell面板漲幅收斂，上漲約0.1美元，面板模組報價上，8月份預期21.5吋、23.8吋、27吋均上漲0.1美元。

NB面板報價方面，由於第3季一線品牌客戶需求增長空間有限，因此對於價格全面性上漲持較保守態度，目前大部分品牌客戶僅能接受低階的HD TN機種微幅調漲價格，至於中高階的FHD IPS機種，目前僅有特定面板廠針對特定客戶偏低的價格作微幅的上調，主流客戶價格調整空間則不多。預期8月份HD TN機種微幅調漲0.1美元，FHD IPS機種則維持持平。