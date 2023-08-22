一名女網友和工程師男友在公司認識，最近新進一位女同事，她發覺男友開始帶她後行為變得很奇怪，動不動就提到新人；原本視訊開會都直接播出來，現在一定戴耳機；假借開會名義和新人攀談；甚至會跟新人說「之後就靠你養我了」；另外男友的LINE突然鎖起來。許多網友看了直呼「一定有鬼」、「女人的第六感非常準的，妳男友對新人有好感。」

一名女網友在《Dcard》論壇發文表示，公司最近新進一位長得很可愛的女工程師，男友開始帶她後，行為就變得很奇怪，她舉例，男友動不動就提到新人，把工作內容排得很滿，連她和男友私下接的案子，男友都想邀新同事一起做。

再來，原本男友視訊開會都會直接播放出來，不過現在只要會議上有新同事，他就會把耳機戴上，而且開會時間都長達3小時；也曾稱要和男同事開會，其實都在和新人講話。

另外，男友會叫新同事「憨包」，甚至喊話「之後就靠你養我了」；更讓原PO覺得怪異的是，男友的LINE突然鎖上密碼，稱怕被其他同事看見訊息。

網友看了都認為原PO男友似乎對新同事有意思，「建議分手，現在看到漂亮妹妹，心思都在妹妹身上了，如果將來走入婚姻，出軌會很麻煩」、「妳男友對新人有興趣，但怕兩頭空，所以一邊對新人釋出好感，一邊安撫妳，覺得滿差勁的」、「就算身體沒有出軌，心靈也出軌了」、「一看就有鬼，建議分！」