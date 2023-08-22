美國加州84年來首見熱帶風暴，洛杉磯地區遭到颶風希拉里（Hurricane Hilary）帶來的豪雨強襲，當地的著名地標道奇球場也受洪水氾濫。一段直升機空拍影片在網路迅速流傳，可以看見道奇球場周邊完全遭到大水淹沒，正中央的球場成為孤島，駭人景象引起球迷議論。
《洛杉磯時報》報導，颶風出乎意料於當地周日晚間直接停在道奇球場正上方，帶來破8月單日紀錄的2.3吋雨量（58.4公厘），外界擔心道奇球場可能蒙受損害。不過《今日美國》詢問道奇球場官方人員，他們毫不擔心，表示除了淹水之外沒有任何硬體損壞。
美國時間周一上午，道奇官方發布洪水退去、球場亮晶晶的照片，若無其事地寫道：「道奇球場成為熱搜？它今天早上看起來真漂亮。」正式回應外界的疑慮。
因應颶風來襲，大聯盟先前更動幾場比賽，道奇與馬林魚系列賽已經利用雙重賽提前解決（道奇單日兩勝），他們休兵兩天之後將前往客場6連戰，徹底避開颶風。當地另一支球隊天使也以雙重賽結束光芒系列賽（1勝1負），但是後續受到颶風影響，22日主場對紅人的賽事延後改成雙重賽。聖地牙哥教士結束響尾蛇雙重賽（連吞兩敗），接下來預計主場可正常比賽。
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