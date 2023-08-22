大陸昨（21）日以台灣地區輸入大陸的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，宣布暫停輸入。對此，農業部長陳吉仲在臉書發文回應，稱陸方已讀不回，並保證農民收益不會受到影響。然而大量網友卻不買帳，留言怒轟，「無能的部長又要哭了，然後砸錢補助。」

陳吉仲在臉書發文首先強調，是對岸未經科學性對話任意中斷貿易，農業部將持續透過雙邊管道呼籲大陸儘速與台灣進行技術對話，尋求合理的解決方式，以儘早恢復芒果銷中。同時他也請同仁務必強化國內行銷、促進加工及開拓外銷新興市場等具體措施，維持國內芒果產銷與價格穩定，確保農民收益不受影響。

除此之外，陳吉仲的第二點指稱，台芒果分散外銷市場，目前日韓外銷值前兩名，計今年至7月底止，芒果外銷值達1474.5萬美元，外銷數量已達3,873公噸，主要銷往日本(567萬美元、715公噸)、韓國(384萬美元、628公噸)、香港(303萬美元、1,458公噸)、大陸(171萬美元、938公噸)。另他還稱，今年產季已接近結束，大陸暫停台灣芒果輸入，對我芒果產銷影響有限。

其三對於台灣銷往大陸的芒果數量，陳吉仲也指出，僅占生產量的0.5%，芒果屬於內銷型水果。第三點則是，台灣將會持續降低依賴大陸市場，拓展高消費新興市場。

然而對於陳吉仲的說法，大批網友紛紛狠批，「為什麼一定要大陸買我們的水果咧？反正你會補助啊！不然班班有芒果也很好」、「真的是台灣史上最厲害的農業部長，在你任內各種水果斷交，禁止各種國內食材的缺失，都被你完成了」、「叫好的沒一個是農民」、「吉仔部長安安，不要芒果國家隊了，想點其他的方法可好？」

陳吉仲回應大陸暫停台灣芒果輸入一事，遭到網友砲轟。（圖取自陳吉仲臉書）

也有民眾持不同意見，「沒關係，我吃就好」、「外銷日韓的芒果農價值非常高」、「芒果季節快過了吧」、「也可以去做成芒果乾，外銷世界各國啊！」。