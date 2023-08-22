台灣氣質女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強的兒子向佐，婚後育有一對子女，當媽後淡出演藝圈，將重心放在家庭生活。據了解，向太向華強將事業版圖擴張到了杭州，在這裡開公司置產，今年向佐和郭碧婷來到杭州定居，近日一家四口遊西湖，向佐兒子的正臉意外曝光，萌翻許多網友。

從曝光的相片中可見，一家四口坐在遊船上逛西湖，夫妻倆以夕陽為背景，兩人用各以一隻手合體比出愛心，看來十分恩愛，而消失螢光幕前許久的郭碧婷對著鏡頭甜笑，依舊看來清新脫俗。此外，兒子的正面照也隨之曝光，肉嘟嘟的臉蛋簡直快融化網友的心。據悉，郭碧婷是中美混血，所以兒子的臉蛋有些許的混血感，不但長得像媽媽，也跟外公有幾分神似。

事實上，郭碧婷不只顏值、身材引發討論，自從去年向佐被拍到趁著郭碧婷在台灣坐月子偷帶一女回北京豪宅，兩人的婚姻就屢被看衰，就連婆媳互動也能成為討論話題，郭碧婷甚至被外界形容是「豪門生子工具」，針對傳聞，她沒有多做回應，專心在家相夫教子，由老公向佐代為對外發言。