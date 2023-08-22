台灣民意基金會昨（21）日公布最新2024大選民調，民進黨參選人賴清德支持度43.4％居冠，民眾黨參選人柯文哲26.6％，國民黨參選人侯友宜13.6％。對此，中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為國民黨應「破郭、攘柯、決戰賴」，並在九月初前與鴻海創辦人郭台銘攤牌，否則不只侯，非綠基本上都不用選了。

針對台灣民意基金會最新民調，鈕則勳昨發文直呼真的驚呆了，並對此進行分析。鈕則勳認為，國民黨的戰略應為「破郭、攘柯、決戰賴」，若到八月底與郭協商未果，九月初或許就得和郭攤牌開戰，不然拖到九月底，不只侯友宜，連非綠基本上都不用選了。

鈕則勳認為，若以近期較多的民調趨勢來看，侯應該漸漸領先柯文哲，即便沒有穩定、大幅領先，兩人應在伯仲之間、互有勝負，但台灣民意基金會公布的民調結果顯示，柯的支持度領先侯幾乎一倍，確實有可能是在抽樣的過程中間，挺柯的受訪者比較樂意表態，或者是較少抽到挺侯的受訪者，導致這次侯的數據特別低。

至於賴清德支持度破四成，鈕則勳認為，綠軍包括總部、黨部、黨團、立委候選人、府、院等六路大軍已包圍非綠陣營，賴也針對自己與民進黨政府的施政弱勢在進行防堵，包括參加還我路權遊行、訪美想破「疑賴論」、針對台獨屬性做消毒，支持度會有拉升。

鈕則勳強調，侯友宜若沒辦法在民調的過程中穩健、大幅的超越柯文哲，仍是侯陣營的危機，侯陣營與國民黨中央還是得以最快的速度解決現今的盲點。鈕則勳重申，「先破郭、再攘柯」才有機會「決戰賴」，這或許才是侯陣營的當務之急。