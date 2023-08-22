大陸商務部於今年4月展開對台貿易壁壘調查， 本月17日公布初步結果，認定台灣涉違反世界貿易組織（WTO）相關規則，將中止或部分中止ECFA給台灣的關稅優惠，引發外界擔心大陸恐會中止整個ECFA。對此，曾任陸委會主委辦公室主任的學者施威全表示，大陸沒打算取消整個ECFA，因為條文上不允許，北京也不會做出違背貿易規則誠信的行為。

《中評社》今（22）日報導，施威權接受其訪問時表示，大陸的立場非常清楚，就是ECFA會維持下去，但陸方認為，在早收清單中某些項目中，台灣方面明顯有傾銷問題，衝擊了大陸本土產業，因此援引ECFA本身就訂定的條款，來針對相關情況採取應對措施，「也就是說，整個ECFA架構仍然維持，並將針對個別項目來處理，沒有脫離ECFA架構」。

施威全解釋，ECFA協議條文有明確指出，任何一方不得片面中止條約，大陸做為經貿大國，與世界上超過100個國家簽署了各種經貿協議，若片面宣布終止ECFA，恐會被國際質疑誠信問題。他認為，大陸官方的發言目前採取了「進可攻，退可守」的策略，沒有破壞ECFA架構，且維持協議下可祭出的保護機制。

施威全也指出，大陸面對WTO與全球化潮流，過去一直強調多邊協議、維繫多邊關係，並批評美國是不按照規則走的強權，所以大陸面對ECFA議題，必然也會採取相同態度，不會去任意中止ECFA架構。