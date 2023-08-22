高雄某知名半導體公司一名陳姓女職員，因故與黃姓女同事起嫌隙，去年10月起竟擅自登入黃女公司帳號，爽爽訂餐9次，事後黃女察覺有異，調閱監視器及扣款紀錄，事件才曝光。法官依犯無故入侵他人電腦相關設備罪，處拘役40日，得易科罰金。

據判決書指出，陳女與黃女為同公司員工，2人因故而有嫌隙。去年10月13日至同年11月15日，陳女擅自以黃女工號登入公司訂餐系統，佯以黃女之名義，像恩霖、統一等商家，訂購醬烤大腿、素炸醬豆干、糖醋固咾肉、紐奧良雞腿、香腸等餐點，前後共9次。同年11月15日，黃女察覺有異，經調閱監視器錄影畫面及系統扣款紀錄後，事件才曝光。

陳女到案後對於犯罪事實坦承不諱，法官核與黃女證述、公司訂餐系統扣款紀錄、監視器錄影畫面翻拍照片、員工訪談紀錄表、保二總隊偵查佐職務報告等，足認本件事證明確，陳女應依法論科。

法官審酌陳女僅因對黃女不滿，竟冒用其名義，透過公司網路訂餐系統訂餐，造成黃女損害，所為實應非難。另考量陳女犯後坦承犯行、無前科，法官依犯無故入侵他人電腦相關設備罪，處拘役40日，得易科罰金。