大山（化名）因積欠他人債務，平常養雞的小帥（化名）得知後，竟假裝受人所託，向大山索取款項花用，要求大山簽發面額超出所欠款項的金額，小帥得逞後食髓知味，又向大山恐嚇取財，還用球桿打爆大山小腿破皮流血，大山嚇得打電話給媽媽求救，大山阿母到場後勸阻未果隨即報警處理。

大山分別積欠兩名男子8000元與6000元債務，小帥得知後，竟基於意圖為自己不法所有及傷害他人身體之犯意，在2022年5月5日，要求其中一名債主騎機車載自己到大山住處，抵達後即大聲咆哮，並要求大山簽發面額3萬6000元本票，還恐嚇若沒有在1個小時內給付款項，就要加倍奉還12萬元。

小帥同時還恫嚇大山，若不簽本票「就要毆打你還要砸毀你家」，導致大山心生畏懼，勉強簽下本票。未料小帥離開後又再度連繫大山，聲稱簽發的本票姓名有誤，要重新簽發，於是又跑去大山住處，要求重新簽發面額2萬元本票。

大山為免再受小帥騷擾，還是簽下本票，但小帥竟不知從哪生出一支高爾夫球桿，威嚇大山立即還款，大山心生畏懼，緊急向親友籌得8000元交付予小帥，但因不足2萬元，小帥竟用高爾夫球桿開打，把大山左小腿打到流血。

害怕的大山趕緊打電話給媽媽求救，媽媽見寶貝兒子遭毆打，阻擋未果，機智的媽媽藉故離開現場報警，經警方調查後移送新竹地檢署偵辦。檢察官因傷害等案件對小帥提起公訴。

新竹地方法院法官認為養雞的小帥身強體健，不思以正當途徑獲取財物，竟以恐嚇方式取財，不僅造成被害人恐懼，且侵害他人財產法益，對於社會治安造成危害，所為實不足取，考量小帥犯後坦承犯行，態度尚可，依犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑6個月，可易科罰金。