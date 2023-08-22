一名女網友在網路上買了網紅推薦的萬能充行動電源，卻在充電時突然爆炸，導致身上多處燒燙傷，要不是男友家人及時滅火，自己恐怕會沒命。對此，業者回應，由於用戶在海外，已與她聯繫並安排班機前往了解，而該款行充販售至今僅發生這起爆炸意外。

這名女網友表示，去年12月14日購買這款萬能充行動電源，還推薦許多朋友購買，但近日將行動電源插在插座充電時，卻突然爆炸，導致她全身多處燒燙傷，如果不是男友和男友父親及時衝進房間滅火，她真的會沒命，目前人平安，而這篇貼文PO出後，被網友轉發至Dcard，引起討論。

一名女網友在網路上買了許多網紅推薦的萬能充行動電源，卻在充電時突然爆炸。(翻攝自Dcard)

對此，網友看到後留言：「哇勒…剛剛還在用」、「瘋掉，我有一顆」、「哇靠，這款超多網紅妹子在賣，要血流成河了嗎」、「看著手邊這顆行動電源瑟瑟發抖」、「有點擔心，因為自己也有一台，大家會繼續用嗎？」、「真的是這個牌子的嗎？若從形狀來看，這種外形的行動電源蠻多的」

而自稱是品牌創辦人的業者也在Dcard的文章下方回應，指出早前已與該用戶取得聯繫，因該用戶目前人在海外，因此將安排人員搭周三的班機前往當地了解，待取得問題商品後進行肇事分析報告才能夠釐清真正的事故原因；業者強調，販售該款商品至今僅此1個案個案，還需第三方進行分析後另行通知，且非常重視此次案件，對於人身安全及產品品質責無旁貸。