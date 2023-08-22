竹科太太小美（化名）與失聯多年的舊識大壯（化名）恢復聯絡後，兩人竟不顧小美已婚身分，在通訊軟體上傳「就是要色色」、「吃口水再打砲」、「吃菜棒還是肉棒」等字眼互訴衷情，小美還在洗澡後傳胸上裸照給大壯欣賞，綠光罩頂的先生發現後相當痛苦，認為已侵害配偶權，對兩人提告索賠百萬。

小美聲稱自己與大壯是10多年的老友，兩人出遊都衣著完整，貼在臉書的照片先生都會來按讚，傳給大壯的曖昧字眼，都是因未成年子女違法，經常奔波法院，致使自己產生極大精神壓力，加上與先生感情不睦，長期服用精神科藥物而引起的「前行性失憶」、「頭暈嗜睡」等副作用所致。

但法官發現兩人在通訊軟體的對話時間很長，都是按照小美自己的意思打字，根本不像失憶，且有照片顯示兩人頭部緊靠相當親暱，狀似情侶，且小美還曾在洗澡後拍下脖子到胸口的裸照傳給大壯，甚至兩人對話還有「親親抱抱舉高高，你是我的小寶寶」、「口水吃一吃，再打一炮」、「我就要色色」、「吃菜棒還是吃肉棒」等語。

法官認為，根據各種證據顯示兩人間有親暱及私密之交談及互動，疑有發生過性行為，非正常友人交往行為。對於正宮先生的請求損害賠償，判處兩人應連帶給付先生新幣30萬元。