今天是七夕情人節，運勢專欄《萬得運命事務所》表示，生肖鼠今年桃花很旺，有機會戀愛、結婚及生子，已婚人士則要潔身自愛；另外，55歲以上的人留意血光之災。

《萬得運命事務所》IG發文指出，今年的流年紅鸞星落在地支「子」，也就是老鼠的位置，屬鼠的人今年桃花很旺，有機會戀愛、結婚、生子，已婚人士要潔身自愛；但是55歲以上的人要小心血光之災。

《萬得運命事務所》提供「天孫水催桃花」方法，七夕當天的雨水叫做「織女的眼淚（天孫水）」，是一種桃花的元力，接好裝在罐子的天孫水，需要掛一對紅色流蘇或蝴蝶結在瓶子上，放北方將有利桃花；也可以用天孫水或一般水來插6朵百合或沒刺的玫瑰。另外，用天孫水洗頭也可以增加魅力，洗掉衰運。

另外一招「奇門遁甲補桃花運」，七夕當天早上9點到11點之間，往住家西面方向爬山或走山邊步道，有機會邂逅好對象；情侶一起走的話，有助感情升溫。單身的人可以在晚上7點到9點去住家西方的便利店買一盒巧克力吃，招桃花還可增加財運。

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