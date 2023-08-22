「麻吉大哥」黃立成曾與女星劉容嘉交往7年，兩人分手後仍維持友好關係；如今黃立成遭直擊帶著19歲的烏克蘭辣模Lina Zhytielieva回到黃立成租的信義傑仕堡豪宅，兩人沿路聊得相當開心。

根據《鏡週刊》報導，黃立成12日被拍到與Lina漫步在信義威秀中庭，兩人雖無肢體上的接觸，但可見聊天聊得相當熱絡，直到凌晨1點時，回到信義傑仕堡豪宅；據悉，該豪宅只租不售，每月房租至少20萬元起跳，且管理相當嚴格，除住戶之外其他人難以進入，不過，Lina在本月拍攝的一則抖音影片中，地點似乎就在黃立成所住的豪宅健身房。

事實上，黃立成曾透露理想女友的條件是大方、有自信及外型漂亮可愛的女生，而以上條件Lina都符合，而他過去除了與劉容嘉交往7年，之後曾被拍到與小20歲的管其慧在電影院約會，如今再被直擊疑似與小他31歲的Lina約會。

Lina 8月發布的抖音影片，疑似是在黃立成豪宅健身房拍攝。（圖／翻攝自抖音）

然而，今年19歲的Lina目前在台定居，時常在社群上分享自己的好身材；15歲受訪時她曾提到，自己從烏克蘭被媽媽逼迫來台定居的過程，媽媽當時還跟她說：「妳現在也許會恨我，但以後妳會感謝我」如今已來台4年的Lina坦言，想住在台灣一輩子，目前也拿到了中華民國身分證，希望能在台灣組家庭。