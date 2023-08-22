民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲近日接受《中天新聞》專訪，認為若自己有機會當選總統，兩岸不打仗的機率會比民眾黨總統參選人賴清德勝選還低很多，並提到若賴真的當選，台灣經濟會變非常差，因為光是兩岸陷入緊張局勢，外資就會跑光光了。

柯文哲表示，若他能夠勝選，兩岸之間打仗的風險會下降很多，且他認為兩岸理論上不會發生戰爭，因為不論是中國或美國，目前都還沒有決心打核子戰爭，最多就是打代理戰爭而已，而兩岸之間不用打仗，光是關係緊張就會讓台灣很慘。

「去年到現在，台灣資金就逃出了多少？」柯文哲指出，雖然他沒有查詳細資料，但他身為一個政黨的主席還是會跟各界吃飯、互動，很多人直接告知，對台投資全部都延到明年1月以後，「所以巴菲特會把資金抽走，不是沒有道理的」。巴菲特是於去年底曾花41億美元（約台幣1270億）買進台積電ADR，卻在今年2月突然賣掉86％持股，還一度造成台積電股價暴跌；後來巴菲特受訪提及此事，承認台積電確實是非常好的公司，但因台灣地緣政治因素，讓他覺得投資日本更有利。

柯文哲說，若賴清德當選，台灣至少會發生2件事情，第1是戰爭風險升高，第2就是經濟一定會變差，「因為單單那個緊張，外資就跑光了！」