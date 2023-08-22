一名女子昨下班尖峰時間搭台鐵，車廂上4名學生坐在門口，列車門打開後，其他3名學生都起身讓他人下車，唯獨一名長髮及肩的女學生仍坐在地上滑手機，擋住動線影響旅客上下車，列車門關閉後女學生還張開雙腿，讓她氣得罵「當她家喔」，圖文曝光，網友也一面倒撻伐痛罵「沒水準」。

原PO昨（21）日於論壇《Dcard》指出，昨下午搭台鐵區間車返家，下班尖峰時段旅客眾多，一名長髮及肩、中分的女學生和朋友4人坐在車廂門口，列車門打開其他3人都起身移動，讓他人上下車，唯獨女學生仍坐在地上自顧自地滑手機。

原PO表示，車門關閉後，其他3人又坐回原本的位置，女學生除了滑手機，還大剌剌地把雙腳打開，讓原PO看傻眼，忍不住搖頭罵「在火車上這樣好誇張，當她家喔？」

貼文勾起網友怒火，「可以把她踢出去嗎？」、「直接過，不小心踢到她」、「看到這情況不可能不處理吧？嚴重影響到其他旅客了耶！要是擋到我，我直接開罵」、「沒水準的屁孩」、「幾歲了？真是丟臉」、「原來現在猴子也能搭火車」。

也有人提醒可用手機發簡訊至「0921765125」通報列車長，「這種時候傳簡訊通知列車長就好」、「我會先通知列車長，話和簡訊都滿快的，很有效率，若再不聽勸，下車的時順便直接從她腳邊踢下去」。