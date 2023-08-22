據美國之音引述路透報導，三位知情人士稱，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）將於本月底訪問中國，這是一次期待已久的訪問，旨在穩定兩國之間已經跌至數十年來最低點的動蕩關係。

英國外交部表示，將「以通常的方式」宣佈柯維立的旅行計畫。中國外交部沒有立即回應置評請求。

柯維立原來預計7月底時訪問中國，但那次訪問未能實現；因為中國出人意料地宣佈任命前外交部長和資深外交官王毅取代秦剛擔任外交部長。

報導引述其中一位消息人士稱，柯維立將於8月29日抵達北京。另外兩位消息人士稱，這次訪問預計將在本月底左右進行，但沒有具體說明日期。

據其中一位消息人士稱，這次訪問預計只會持續兩天左右，並且已經「對原計畫進行了縮減」。

由於此事的敏感性，所有三個消息來源都要求匿名。

柯維立將成為自新冠疫情以來訪問中國的最高級別英國官員，此前兩國關係因北京鎮壓香港和對待新疆維吾爾族穆斯林少數民族等問題而急劇下降。

英國政府對中國採取了相對強硬的態度，首相蘇納克（Rishi Sunak）在5月份宣佈，北京對「全球安全和繁榮構成了我們這個時代最大的挑戰」。

蘇納克還受到其執政的保守黨一些議員越來越大的壓力，他們正在尋求倫敦對華採取更強硬的政策。英國也是許多大型香港和維吾爾族僑民社區的家園，這些社區的活動人士對他們所稱的中國侵犯人權行為直言不諱。

在今年早些時候北京取消新冠疫情限制後，許多歐洲和美國高級官員已經訪問了中國，而且其中一些人的訪問非常高調。近幾個月來，一些英國政府高級官員訪問了中國，但相比之下，這些訪問都相對低調。